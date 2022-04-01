Оккупанты присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из Запорожья
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские войска уже неоднократно использовали гуманитарную помощь, как часть своей пропаганды. Сейчас они пытаются раздать жителям оккупированных городов вещи первой необходимости, однако умалчивают, кто на самом деле передал продукты и лекарства.
Так, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска, находящиеся на временно оккупированных территориях, присваивают украинскую гуманитарную помощь, которая приходит из Запорожья.
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В частности о присвоении украинской гуманитарной помощи сообщают в Мелитополе, который временно контролируется Росгвардией врага.
Оккупанты продолжают делать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожье,
– отметили в Генштабе.
Похожая пропаганда работает в Станице Луганской, где российские захватчики работают с малообеспеченными семьями и раздают "гумпомощь".Обратите внимание. Заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко рассказал, что за последнюю неделю уровень гуманитарной поддержки Украины несколько снизился.
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