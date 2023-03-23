Оккупанты продолжают гонять МиГи: по всей Украине – воздушная тревога
23 марта 2023, 09:10Читати новину українською
По всей территории Украины раздается воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и отправляться в укрытия и оставаться там до отбоя.
В последние дни у россиян есть традиция – поднимать в небо над Беларусью МиГ-31К. Поэтому по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Мы же призываем не игнорировать сирены, ведь враг крайне коварен и может нанести удар в любой момент. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
Читайте также Осталось всего 15%, – Скибицкий рассказал о ситуации с ракетами у россиян
Оккупанты угрожают МиГами09:00. С аэродрома Барановичи в небо поднялся истребитель сопровождения.09:02. С аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел МиГ-31К.09:07. Воздушная тревога была объявлена в Киеве.09:08. Карта воздушных тревог начала активно "краснеть".09:09. Одесская область стала последней, где позвучали воздушные тревоги, предупреждая о возможном ракетном ударе. Теперь вся карта Украины "красная".
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 / Скриншот
Украина скоро сможет сбивать "Кинжалы"
- 21 марта стало известно, что украинский экипаж в ближайшие дни завершит тренировку с системами ПВО Patriot в США. Об этом рассказал журналист Остап Ярыш, ссылаясь на представителя Минобороны США.
- После этого Patriot отправят в Европу. Там будут финальные учения по другим расчетам ПВО. В целом первые Patriot появятся в Украине в ближайшие недели, отметил представитель Минобороны.
- Заметим, что с помощью Patriot мы сможем сбивать ракеты "Кинжал". Но это не означает, что в дальнейшем во время взлета МиГ-31К не будут объявлять воздушную тревогу.
- Следует понимать, что Украина получит ограниченное количество установок. Так что о вопросе полного прикрытия неба над территорией нашего государства еще очень рано говорить.
- Это значит, что самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своих родных, – отправляться в укрытие во время воздушной тревоги. Там следует находиться, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.