Оккупанты продолжают гонять МиГи: по всей Украине – воздушная тревога

По всей территории Украины раздается воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и отправляться в укрытия и оставаться там до отбоя.

В последние дни у россиян есть традиция – поднимать в небо над Беларусью МиГ-31К. Поэтому по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Мы же призываем не игнорировать сирены, ведь враг крайне коварен и может нанести удар в любой момент. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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Оккупанты угрожают МиГами

С аэродрома Барановичи в небо поднялся истребитель сопровождения.С аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел МиГ-31К.Воздушная тревога была объявлена в Киеве.Карта воздушных тревог начала активно "краснеть".Одесская область стала последней, где позвучали воздушные тревоги, предупреждая о возможном ракетном ударе. Теперь вся карта Украины "красная".



Карта воздушных тревог по состоянию на 09:20 / Скриншот​

Украина скоро сможет сбивать "Кинжалы"

21 марта стало известно, что украинский экипаж в ближайшие дни завершит тренировку с системами ПВО Patriot в США. Об этом рассказал журналист Остап Ярыш, ссылаясь на представителя Минобороны США.

После этого Patriot отправят в Европу. Там будут финальные учения по другим расчетам ПВО. В целом первые Patriot появятся в Украине в ближайшие недели, отметил представитель Минобороны.

В целом первые Patriot появятся в Украине в ближайшие недели, отметил представитель Минобороны. Заметим, что с помощью Patriot мы сможем сбивать ракеты "Кинжал". Но это не означает, что в дальнейшем во время взлета МиГ-31К не будут объявлять воздушную тревогу.

Но это не означает, что в дальнейшем во время взлета МиГ-31К не будут объявлять воздушную тревогу. Следует понимать, что Украина получит ограниченное количество установок. Так что о вопросе полного прикрытия неба над территорией нашего государства еще очень рано говорить.

Это значит, что самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своих родных, – отправляться в укрытие во время воздушной тревоги. Там следует находиться, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.