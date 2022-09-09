Бой с деревом и бегство из танка после встречи с ССО: в сети показали "отрицательное наступление" россиян
Источник:Центр стратегических коммуникаций
"Вторая армия мира" может смело возглавить перечень стран, наиболее эффективно ведущих "отрицательные наступления". Во время одного из таких россияне потеряли 1 танк в бою с деревом.
Оккупанты начали "отрицательное наступление" при виде представителей Сил Специальных Операций. После этого несколько россиян даже выпрыгнули из танка.
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Как российский танк проиграл бой с деревом
На опубликованных в сети кадрах видно, как российский танк на относительно большой скорости проезжает по дороге, но после того, как они проехали мимо представителей ССО, "что-то произошло", и оккупанты начали выпрыгивать.
Однако танкист "своих не бросил" и просто уехал дальше. До первого поворота, где он "героически" вступил в бой с деревом. Это стоит увидеть своими глазами. Только дадим один спойлер – танкист в бою с деревом проиграл.
Тот случай, когда высказывание "Один в поле не воин" не оправдалось, потому что этим воином оказался украинский боец ССО,
– говорится в описании к видео.
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Тем временем у оккупантов серьезные потери
Если оккупанты проигрывают в боях с деревьями, то просто стоит представить, какие потери врага в боях с Вооруженными Силами. На 9 сентября наши защитники и защитницы ликвидировали уже около 51 900 оккупантов.
Из-за колоссальных потерь 204-й полк квазиобразования на Луганщине, находившийся в Балаклее, прекратил свое существование. По данным разведки, почти все боевики погибли.
Также в россии список уничтоженных военных бригад пополнил 237-й десантно-штурмовой полк. Почти все оккупанты из этого полка погибли или получили ранения. Следует отметить, что этот полк также участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне.
В то же время оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка на Харьковщине отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Захватчики звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.
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