Оккупанты прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – СМИ

Российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские военные не выходят на связь.

Сейчас, 4 мая, оккупанты прорвались на завод, который штурмовали несколько дней подряд. Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на собственные источники.

К теме Родные и друзья оставшихся на "Азовстале" военных просят спасти защитников

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои. Между тем в подземельях завода находятся гражданские, которые еще не успели эвакуироваться.

В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет,

– сообщают источники УП.

В эфире единого телеканала мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщил, что в настоящее время связь с защитниками исчезла. Хотя вчера, 3 мая, он еще разговаривал с ними.

К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит и в безопасности они или нет,

– сообщил он.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Несмотря на все договоренности о режиме прекращения огня, вечером 1 мая оккупанты начали снова обстреливать завод. 2 мая азовцы сообщали, что враг наносит удары из авиации и ведет огонь из корабельной артиллерии и танков. Часть гражданских, ожидавших эвакуации, оказались под завалами.

К сожалению, тогда погибли две гражданские женщины. Тогда же бойцы полка "Азов" достали из-под завалов около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети.

Но с ночи 3 мая ситуация только обострилась – российские войска начали сильный штурм "Азовстали", пытаясь прорваться на территорию завода. Оккупанты обстреливали постройки из всех видов оружия и сбрасывали сверхмощные бомбы.

Украинские защитники неоднократно призывали к прекращению огня, ведь на территории "Азовстали" до сих пор остались мирные люди.

Новость дополняется...