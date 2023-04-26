Оккупанты провели судилище над морпехом Петренко и вынесли позорный "приговор"
Источник:Дмитрий Лубинец
"Верховный суд" так называемой псевдореспублики "ДНР" засудил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко. Его обвиняют в убийстве мирного жителя Мариуполя.
Так, российские террористы приговорили Петренко к 22 годам заключения в колонии строгого режима. Это очередной позорный приговор украинскому военнопленному.
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Судилище над морпехом Петренко
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что подконтрольный России "верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил к 22 годам заключения в колонии строгого режима воина 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко. Его признали виновным в убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте 2022 года.
Судилище над морпехом Петренко / фото Дмитрия Лубинца
В российском следственном комитете заявили, что украинский военный Петренко якобы застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки. Украинский защитник был обвинен по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте".
Оккупанты заявили, что Петренко якобы "признал свою вину".
Фейковый "судебный процесс" над военнослужащим ВСУ на временно оккупированной территории Донецкой области – незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий,
– подчеркнул Лубинец.
Подобные вынесенные псевдореспубликами "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток – их можно считать военным преступлением.
"Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории. Украина прилагает все усилия для освобождения всех своих граждан!" – добавил омбудсмен.
Другие подобные преступления оккупантов
- Недавно стало известно, что украинского морского пехотинца Антона Чередника могут пожизненно засудить в России. Вражеский суд обвиняет военного в якобы убийстве гражданского в Мариуполе.
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