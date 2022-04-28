Оккупанты провозглашают памятники в честь Второй мировой на Запорожье огневыми позициями ВСУ

Российская пропаганда сфабриковала очередную "новость": мол, в больнице на улице Победы в Запорожье ВСУ "устроили огневые позиции". В Запорожской ОВА говорят: россиянам необходимо проверить зрение.

Пропагандистские каналы России цитировали генерал-полковника Михаила Мизинцева. Он заявлял, что в больнице, якобы, "засели" украинские военные, которые во дворе медучреждения к тому же припарковали свою бронетехнику и РСЗО.

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В Запорожье посоветовали российским генералам проверить зрение

Более того, Мизинцев пожаловался, что ВОЗ на такие сообщения российской стороны не реагирует. В Запорожской ОВА фейк сразу опровергли. Глава ОВА Александр Старух посоветовал российскому командованию поискать в интернете, что расположено в парке Победы. А там – памятники, посвященные победе во Второй мировой войне.

Я думаю, скоро мы услышим, что у нас танковая рота где-то в центре города расположена. Ведь у нас есть много памятников, которые посвящены победе над нацизмом, в том числе памятники, в которые входит оружие времен Второй мировой войны, оно не пригодно уже сейчас, конечно,

– отметил Старух.

Глава ОВА обратился к оккупантам, чтобы не прикрывали очередные удары по гражданскому населению "обращениями к ВОЗ". Любые удары по парку Победы и больнице – это атака на мирные объекты. Старух посоветовал также жителям Запорожья быть осторожными, ведь у врага отсутствуют какие-либо моральные ценности.

В обращении Старух подчеркнул, что российским генералам действительно необходима помощь ВОЗ. Возможно именно Организация здравоохранения поможет им проверить зрение. На адекватность тестировать не нужно, ведь видно, что она у врага – отсутствует.

Вот такой фейк запустила российская пропаганда / Фото из телеграма Александра Старуха

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Впоследствии над городом сбили беспилотник "Орлан", который корректировал огонь российской артиллерии.

Тем временем вражеские войска наступают в районе Гуляйполя. Благодаря усилиям украинской армии, они не могут продвинуться.

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