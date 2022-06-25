Оккупанты пытаются блокировать Лисичанск с Юга, бой вблизи Славянска: какая ситуация на фронте

Начались 122 сутки противостояния с агрессором. На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи, а вот на Бахмутском, Славянском и Северодонецком – наступать. ВСУ дают достойный отпор.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что враги продолжают интенсивно обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

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В Харьковской области подавили действия вражеской штурмовой группы

На Харьковском направлении враг хочет сохранить за собой ранее занятые позиции. Россияне обстреляли областной центр и инфраструктуру на Вяловском водохранилище.

Вражеская штурмовая группа попыталась наступать вблизи населенного пункта Уды, однако благодаря действиям наших защитников оккупанты отошли. С вертолетов Ка-52 российские военные обстреляли Яворское.

Россияне сосредоточены на наступлении в районе Долгенького и Долины

На Славянском направлении противник сосредоточился на наступлении в направлении Долгенького и Долины. Под обстрелы попали украинские позиции возле Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Продолжаются бои в направлении Долгенькое – Мазановка. Из авиации россияне ударили возле Дибровного.

Наиболее напряженная ситуация на Донбассе:

Донецкое направление: враг удерживает занятые рубежи и перегруппировывает войска.

враг удерживает занятые рубежи и перегруппировывает войска. Краматорское: россияне обстреливали наши подразделения из минометов и реактивной артиллерии возле Райгородка и Стародубовки.

россияне обстреливали наши подразделения из минометов и реактивной артиллерии возле Райгородка и Стародубовки. Северодонецкое: оккупанты били по Лисичанску, Спорному и Волчеяровке. Также враги пытались блокировать Лисичанск с юга. Штурмовые действия войска агрессора вели возле Метелкино, Сиротино и Вороново.

оккупанты били по Лисичанску, Спорному и Волчеяровке. Штурмовые действия войска агрессора вели возле Метелкино, Сиротино и Вороново. Бахмутское: ВСУ остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. Россияне ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. Вблизи Роты – Вершины враг продвинулся на один километр.

Важно Оружие будет, уже скоро – еще больше, – Кулеба

Россияне ведут оборону на Запорожском направлении

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях войска врага удерживают занятые рубежи, а на Запорожском – ведут оборону.

На Юге оккупанты ведут воздушную разведку

Оккупанты хотели взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка. Однако наши защитники дали решительный отпор.

На Южнобужском направлении россияне проводят разведку, оборудуют свои позиции и стараются не допустить перегруппировки украинских войск. Оккупанты хотели улучшить утраченное положение и вели наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области. Однако эти действия были безуспешными.

Коротко о ситуации по другим направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Есть угроза обстрела с территории Беларуси.

На Северском направлении в Курской и Брянской областях враг удерживает до 3 БТГр. Враг обстрелял позиции украинских подразделений возле Бучки на Черниговщине и Бояро-Лежачих на Сумщине.

Россияне сооружают фортификационные позиции в Брянской области.

В акватории Черного моря враг удерживает 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Смотрите в видео: защитники показали, как горит вражеский БТР: