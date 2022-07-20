Мариупольское зерно хотят отправить в Сирию, а оттуда "по нуждам", – советник мэра
Россия цинично ворует украинское зерно с оккупированных территорий и пробует его продать другим странам. Местные власти Мариуполя сообщили, что оттуда зерно пытаются отправить в Сирию, а там будут продавать "по потребностям".
оккупанты восстанавливают порт в Мариуполе
Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что кафиры пытаются возобновить работу порта в Мариуполе для вывоза зерна.
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По его словам, оккупанты ремонтируют зерновой терминал, который был поврежден российскими обстрелами еще в начале марта.
Ведь сейчас идет уборка урожая, оккупанты воруют зерно у Мариуполя и в других оккупированных территориях,
– сказал Андрющенко.
Советник мэра заверил, что морской порт более или менее уцелевший, они его "обходили" и не уничтожали. Там были определенные бои, но такого, как с гражданскими домами или "Азовсталью", с портом не было.
Он объяснил, что повреждения не критичны, там больше проблем с электричеством и мощностями.
" Оккупанты тянут отдельную электролинию из района вблизи Мариуполя для работы порта. Поэтому свет в порту уже есть", – сказал он.
Мариупольское зерно хотят отправить в Сирию
По мнению Андрющенко, самый простой процесс – возобновить транспортировку зерна именно портом. Ведь по морю они смогут двигаться в Крым, а оттуда – в Сирию.
По нашим данным, делегация кафиров уже встречалась с режимом Асада вместе с политиками россии. И они пришли к согласию, что мариупольское зерно уйду в Сирию, а оттуда уже "по потребностям" будет продаваться дальше,
– заявил советник мэра.
Андрющенко ремонт оккупантами порта в Мариуполе для вывоза зерна:
Переговоры по экспорту зерна: что известно
- В Стамбуле 13 июля состоялся первый раунд переговоров по вывозу зерна из Украины. Напомним, что порты в Черном море заблокировали именно действия России. Переговоры шли между Украиной, Турцией, ООН и россией.
- На днях в Стамбуле состоится второй тур переговоров. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас переговоры существенно продвинулись .
- Но Путин дерзко заявил, мол, Россия готова способствовать процессу вывоза украинского зерна, который сама же заблокировала. В то же время он выдвигает еще и свои требования .