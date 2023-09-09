Очень много задач с несколькими неизвестными: оккупанты нервничают из-за Крымского моста
Российские оккупанты очень нервничают из-за "хлопков", которые время от времени случаются поблизости или на самом Крымском мосту. Они всеми силами пытаются уберечь свою незаконную конструкцию.
В частности, создают заграждения и усиливают противовоздушную оборону. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
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Операция "сохранить мост"
Конструкция Крымского моста сама по себе уже изношена, подчеркнула Наталья Гуменюк. Она не может справиться с той нагрузкой, которая идет даже в условиях экономии. Поэтому российские оккупанты систематически перекрывают движение для транспортных средств. А также пытаются "защитить" мост.
"Постоянно там усиливают меры противовоздушной обороны и пытаются обустроить те же боновые заграждения разной степени плотности. То есть притапливая баржи, паромы, пытаются создать металлическое заграждение, которое, по их соображениям, должно защитить от морских дронов", – рассказала спикер.
Наталья Гуменюк о действиях россиян возле Крымского моста: смотреть видео
Что касается противовоздушной обороны, то география местности достаточно сложна для ее установки и обеспечения прикрытия с разных сторон. Поэтому сами объекты ПВО могут быть целями для поражения.
Поэтому у них (россиян – 24 Канал) много задач с несколькими неизвестными: они не знают, откуда, когда и сколько прилетит. Они очень нервничают,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Крымский мост: последние новости
- На юге повреждены основные мосты. А значит, оккупанты должны перестраивать свои логистические пути. Через Крымский мост время от времени проходят железнодорожные перевозки, а вот автодорожные очень усложнены.
- Для серьезного поражения Крымского моста должны быть ракеты соответствующей дальности. Но самое главное – мощность. Должны быть полтонные заряды, то есть боевые части из 450 – 500 килограммов.
- Окончательная ликвидация незаконной конструкции "Крымский мост" позволит помешать устоявшейся логистике россиян. У врага еще есть потенциал и ресурсы.