Оккупанты ракетой попали в автомобиль в Харьковской области: погибли мужчина и женщина
Источник:Олег Синегубов
Российские захватчики 16 сентября обстреляли село Стрелеча в Харьковской области. В частности, оккупанты нанесли удар по автомобилю, где в то время находились мужчина и женщина.
От полученных травм они погибли в городе. Еще один 73-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранения.
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Россияне нанесли ракетный удар по авто в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские оккупанты вблизи села Стрелеча нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю.
Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек получил ранение и был госпитализирован,
– сказал он.
Кроме того, по словам Синегубова, россияне обстреляли и село Петропавловка Купянского района. В результате получил ранение гражданский мужчина 23 лет, а также поврежден автомобиль.
Российская армия обстреляла Харьковскую область / Фото Олега Синегубова и Харьковской областной прокуратуры
В конце концов в Харьковской областной прокуратуре заявили, что уже начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Там также добавили, что село Петропавловка россияне, вероятно, обстреляли из артиллерии, а примерно в 11 часов враг также обстрелял поселок Казачья Лопань, повредив жилые дома и киоски.
Россияне впервые за долгое время обстреляли Харьков
- В Харькове 16 сентября впервые за почти 1,5 месяца прогремели мощные взрывы. После этого в городе появился чёрный столб дыма.
- Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Пока известно о 5 пострадавших, которые находились в Холодноярском районе города.
- Об атаке высказался и мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что россияне попали в промзону города, а пострадавшие это люди, работавшие на одном из предприятий.
- Во время тревоги в Харькове так жаловались на взрывы и жители Белгородской области. В частности, они говорили, что было "громко", а в небе появились белые полоски дыма.