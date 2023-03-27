Больная фантазия: оккупанты распространили циничный фейк о Херсонской терробороне

Очевидно, что у захватчиков настолько плохая фантазия, что они просто описывают собственные проблемы, приписывая их украинским воинам.

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал очередной неудачный фейк россиян. По его словам, это еще один пример больной фантазии и скудного мышления окупантов.

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Что придумали россияне

Оккупанты распространяют фейковый приказ якобы от комбрига 124 бригады ТрО. Соболевский заявил, что в этом "приказе" вообще ничего не соответствует действительности.

В документе россияне написали, что комбриг ТрО приказывает бойцам занять жилые дома украинцев, якобы уехавших в Россию. Более того, оккупанты придумали, что командир Ищенко, уже не занимающий эту должность определенное время, приказал бойцам питаться за собственные средства.

Фейк от россиян / Фото из фейсбука Юрия Соболевского

Как и все в России, документ сделан из-за "одного места". Они даже не обратили внимание на то, что какое-то время там уже другой комбриг. О каких-то заселениях в квартиры горожан, выехавших в Россию, питание за свой счет, личные средства связи – вообще смешно,

– комментирует очередной фарс Соболевский.

Он добавил, что у россиян настолько не хватило фантазии, что они просто описали собственное положение дел в армии и выдали его за украинское.

"Нищета по-другому и не мыслят", – подчеркнул чиновник.

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