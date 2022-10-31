Оккупанты расширяют зону "эвакуации" на Херсонщине: как они это объяснили

Российские оккупанты решили расширить зону "эвакуации" для населения, будто бы это связано с возможностью применения Вооруженными силами Украины "запрещенных методов войны".

Такое циничное заявление сделал гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо. Он цинично лжет, что территория Херсонщины может быть затоплена из-за ударов ВСУ по Каховской дамбе.

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Мол, именно поэтому необходимо расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра.

В частности, это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетиского и Верхнерогачицкого муниципальных округов.

По словам Сальдо, такое решение позволит "создать эшелонированную оборону, которая позволит отбить нападение украинских вооруженных формирований".

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Манипулятивные обвинения гауляйтер усилил обещаниями финансового вознаграждения тем, кто его послушается.

Сальдо от имени России говорит, что выдаст эвакуированным по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты. Но зная, как часто Россия не выплачивает обещанные выплаты – это звучит смешно.

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ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонщине и добились значительных успехов на этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон.

В течение нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонщины.

В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к отступлению является информационной операцией.

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