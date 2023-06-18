Убили отца с ребенком: россияне расстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области

Российские террористы 17 июня расстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области. От рук оккупантов погибли отец и его 15-летний сын.

Российские военные открыли огонь по автомобилю на дороге от Олешек до села Саги Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал.

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О новом военном преступлении россиян рассказали в Офисе генпрокурора. Отметили, что оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в эту субботу.

17 июня по дороге от города Олешки в село Саги Херсонской области враг обстрелял гражданский автомобиль, в котором находились отец и 15-летний сын. Они погибли,

– отметили в Офисе генпрокурора.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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