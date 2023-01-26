Оккупанты разместили на Запорожье надувные танки, но что-то пошло не так: курьезные фото

Российская армия продолжает наращивать свои "мощные надувные" силы на Запорожском направлении. Недавно стало известно, что оккупанты на позициях размещают резиновые танки.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Генштабом ВСУ. На них видно, что русские солдаты маскируют надувные танки на своих позициях.

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Российская армия "сдулась"

В то время как украинские партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.

Россияне размещают надувные танки на позициях / Фото Генштаб ВСУ

Но, как отмечают в Генштабе, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов. Следовательно, они сдуваются, не выполнив своей основной миссии.

Танки россиян буквально сдулись / Фото Генштаб ВСУ

Украина получит западные танки: что известно