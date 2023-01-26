Оккупанты разместили на Запорожье надувные танки, но что-то пошло не так: курьезные фото
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает наращивать свои "мощные надувные" силы на Запорожском направлении. Недавно стало известно, что оккупанты на позициях размещают резиновые танки.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Генштабом ВСУ. На них видно, что русские солдаты маскируют надувные танки на своих позициях.
Интересно Больной и это подтверждено, – Скибицкий о состоянии здоровья Путина
Российская армия "сдулась"
В то время как украинские партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.
Но, как отмечают в Генштабе, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов. Следовательно, они сдуваются, не выполнив своей основной миссии.
Украина получит западные танки: что известно
- 25 января правительство Германии приняло долгожданное для Украины решение – Берлин предоставит свои танки Leopard 2 Украине и дает "зеленый свет" на такие же поставки со стороны союзников, на вооружении которых эта немецкая техника.
- В этот же день президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.
- Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
- Кстати, в материале 24 Канала можно узнать, какую военную помощь от партнеров Украина получит впоследствии.