Оккупанты начинают разворовывать Токмак: готовятся ли они к бегству

Генштаб ВСУ сообщает, что воины успешно продвигаются южнее Роботино и западнее Вербового в Запорожской области. На фоне этого российские оккупанты начали разворовывать Токмак.

Город остается стратегически важным для россиян. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что именно от Токмака зависит обеспечение южной группировки оккупантов военным вооружением.

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Будут ли убегать россияне из Токмака

Силы обороны непосредственно совершают движение в направлении Токмака. Для Украины важна именно железная дорога, которая питает всю группировку оккупантов на Юге. Железнодорожная ветка Токмак – Джанкой – основная линия соединения, через которую перебрасывают значительную долю необходимой амуниции и другого обеспечения россиян.

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“Движение в этом направлении приоритетно. Но не сам Токмак, а скорее железнодорожные пути соединения. Оккупанты волнуются. Они видят, что их резервы уменьшаются и инициатива принадлежит Силам обороны, и идет методическое выбивание врага”, – сказал Кузан.

Оккупанты вряд ли будут убегать из Токмака – город для них в приоритете. Ведь от этого зависит обеспечение всей южной группировки россиян. Уже сейчас заметно, как гражданские коллаборанты убегают, а начинает все больше властвовать российская армия. Очевидно, россиянам не нужна гражданская инфраструктура, потому они грабят и мародерят.

Оккупанты готовятся защищать Токмак

"Они готовятся к обороне. Там построена довольно плотная линия укреплений. Даже если мы пройдем все "линии Суровикина", то сам Токмак также подготовлен оккупантами к осаде. Без применения артиллерии и длительных ударов по городу, мы не сможем разбить ту многочисленную группировку, которая там находится", – подчеркнул Сергей Кузан.

Кузан предположил, будут ли бежать россияне из Токмака: смотрите видео

Однако, обычно Силы обороны не атакуют "в лоб", а наоборот заходят с флангов. Зато оккупанты не готовы действовать в условиях плотной осады. К примеру, населенные пункты в районах Марьинки и Авдеевки практически в полуокружении. Однако больше года украинские военные действуют в таком режиме и не дают противнику продвигаться вперед.

Мы фактически каждый день действуем на своей земле в экстремальных условиях. В то время как оккупанты в таких условиях не готовы действовать, поэтому воюют благодаря своей численности,

– отметил Кузан.

Ситуация в Запорожской области