Для "безопасности" военных объектов: оккупанты после взрывов в Крыму закрывают Арабатскую стрелку
Оккупационные власти Крыма внезапно решили закрыть Арабатскую стрелку. С 31 июля посещение Арабатской стрелки будет недоступно гражданским.
Российские СМИ информируют, что так называемый "оперативный штаб" Крыма принял решение запретить с 31 июля посещение Арабатской стрелки, пишет 24 Канал. Оккупанты фантазируют, что Арабатскую стрелку закрывают якобы в целях безопасности.
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Россия решила защитить военные объекты в Крыму
Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму уточнило, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову, а также для граждан, ведущих работы оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
В то же время, россияне все же признают, что на первом месте для них не население оккупированного Крыма, а военные объекты, которые они используют для войны против Украины.
В частности, в сообщении говорится, что мероприятия вводятся в особое распоряжение и необходимы не только для локализации угроз безопасности населению, но и военным и другим объектам, расположенным на территории Крыма.
Где находится Арабатская стрелка: показываем на карте
Россия сама сделала Арабатскую стрелку опасным местом
- В прошлом году СМИ сообщали, что Россия планирует построить дорогу на Арабатской стрелке для опрокидывания техники на Юг Украины.
- Дело в том, что автодорога через Армянск стала для россиян опасной, ведь эта дорога может быть в зоне досягаемости ВСУ.
- Учитывая опасность, Россия планирует строительство запасной дороги через Арабатскую стрелку.
- Летом в оккупированном Крыму очень неспокойно. В частности, 17 июля второй раз с начала полномасштабного вторжения России прогремели взрывы на Крымском мосту, который получил повреждения.
- Также был атакован военный полигон россиян в Старом Крыму. 22 июля в ВСУ официально подтвердили, что нанесли удар по складу и нефтебазе россиян в Октябрьском.
- В конце концов 24 июля неспокойно было в Джанкойском районе Крыма, где детонировал склад БК России.