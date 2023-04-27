Разворовывают военный бюджет: в Крыму россияне роют окопы в надежде на спасение

Россияне продолжают рыть окопы и возводить фортификационные сооружения на временно оккупированных территориях в надежде, что это как-то им поможет перед "жестом доброй воли". Однако месторасположение некоторых окопов и траншей просто бессмысленно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он также отметил, что россияне понимают реальность угроз их Черноморскому флоту, поэтому прячут его.

Кстати говоря Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

"Они занимаются очень важным делом – разворовывают российский военный бюджет. Ведь очевидно, что другой цели для того, чтобы рыть окопы на крымском побережье, в западной части Крыма нет. Это ерунда, потому что у украинской армии нет возможности проводить морскую десантную операцию", – прокомментировал спикер.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ

Селезнев отметил, что рыть окопы на северной части Крыма достаточно рациональный подход. Однако интересно, что до сих пор российская пропаганда вопила, что Россия с Крымом навсегда и украинская армия ни в коем случае не сможет зайти туда.

А сейчас россияне строят масштабные фортификационные сооружения, серьезно готовятся к украинскому наступлению и очень волнуются.

Готовыми должны быть и другие корабли Черноморского флота, чтобы повторить судьбу крейсера "Москва". Очевидно, что русские корабли должны быть уничтожены, потому что они несут смерть, разрушение и последний обстрел Николаева тому яркое подтверждение,

– подчеркнул эксперт.

Селезнев назвал цель рытья окопов россиянами: смотреть видео

Российские корабли прячутся

Уже сейчас российские корабли находятся на боевом дежурстве, прячась в Феодосийском районе и Судаке. Ближе к Севастополю и городу Тарханкут, они не решатся приближаться.

В феврале прошлого года российские корабли находились неподалеку от Одесской области. А сейчас прячутся, потому что знают, что в Украины есть "Нептуны" и "Гарпуны", работающие с максимальной эффективностью, отметил аналитик.

Да и дроны-камикадзе, которые все чаще использует какая-то третья сила, потому что мы видим, что подтверждения со стороны украинской стороны, что именно мы используем эти системы, нет. Однако придет время и от Черноморского флота России останутся только воспоминания,

– резюмировал Селезнев.

Россияне готовятся к обороне в Крыму: подробнее