Оккупанты с самого утра устраивали обыски с арестами у крымских татар
Источник:"Кримська солідарність"
В оккупированном Крыму российские спецслужбы 17 августа провели обыски в домах крымских татар. В результате оккупанты задержали уже 5 человек.
Оккупационные спецслужбы ворвались в помещение активистов около 4 утра. Во время обысков они задержали 5 крымских татар.
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Некоторых задержали не впервые
В севастопольское управление ФСБ оккупанты увезли 4 задержанных. Это активисты Рустем Мусаров, Заур Абдулаев, Рустем Таиров и Джаббар Бериков. Они посещали все судебные заседания по делам крымских политзаключенных и поддерживали их семьи. Также активисты организовывали ифтары и массовые мероприятия в своих районах.
Рустем Мусаров за час до обысков вернулся с очередного судебного заседания против крымских татар в Ростове-на-Дону. Утром оккупанты ворвались в его дом, где он жил со своей мамой. Она же и рассказала, что следователи изъяли в их доме 150 000 рублей, 500 долларов и 100 евро. Часть этих денег Мусарову пожертвовали после того, как его дом пострадал от наводнений.
Для Мусарова и Таирова это уже не первое задержание. Спецслужбы наведывались к ним еще в феврале 2018 года.
Все произошло настолько быстро, что адвокаты активистов просто не успели прибыть на обыски.
В Симферопольское управление оккупационного ФСБ увезли задержанного имама Раифа Февзиева. На обыски в его доме адвокат успел приехать, но его не впустили.
В чем обвиняют задержанных
Всех 5 задержанных крымских татар обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир", которую оккупанты признали экстремистской. Это уже не первый случай, когда спецслужбы задерживают крымских активистов за якобы членство в этой структуре.
Преследование украинцев в оккупированном Крыму
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