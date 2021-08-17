Оккупанты с самого утра устраивали обыски с арестами у крымских татар

В оккупированном Крыму российские спецслужбы 17 августа провели обыски в домах крымских татар. В результате оккупанты задержали уже 5 человек.

Оккупационные спецслужбы ворвались в помещение активистов около 4 утра. Во время обысков они задержали 5 крымских татар.

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Некоторых задержали не впервые

В севастопольское управление ФСБ оккупанты увезли 4 задержанных. Это активисты Рустем Мусаров, Заур Абдулаев, Рустем Таиров и Джаббар Бериков. Они посещали все судебные заседания по делам крымских политзаключенных и поддерживали их семьи. Также активисты организовывали ифтары и массовые мероприятия в своих районах.

Рустем Мусаров за час до обысков вернулся с очередного судебного заседания против крымских татар в Ростове-на-Дону. Утром оккупанты ворвались в его дом, где он жил со своей мамой. Она же и рассказала, что следователи изъяли в их доме 150 000 рублей, 500 долларов и 100 евро. Часть этих денег Мусарову пожертвовали после того, как его дом пострадал от наводнений.

Для Мусарова и Таирова это уже не первое задержание. Спецслужбы наведывались к ним еще в феврале 2018 года.

Все произошло настолько быстро, что адвокаты активистов просто не успели прибыть на обыски.

В Симферопольское управление оккупационного ФСБ увезли задержанного имама Раифа Февзиева. На обыски в его доме адвокат успел приехать, но его не впустили.

В чем обвиняют задержанных

Всех 5 задержанных крымских татар обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир", которую оккупанты признали экстремистской. Это уже не первый случай, когда спецслужбы задерживают крымских активистов за якобы членство в этой структуре.

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