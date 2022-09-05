"Этим уже ничем не поможешь": оккупанты слили видео, как им мощно прилетело на позиции

Российские захватчики жалуются, что ВСУ точным ударом уничтожили оккупантов. От позиции неприятеля не осталось ничего.

Оккупанты сами же обнародовали видео сразу после удара украинских защитников.

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На кадрах двое россиян утверждают, что сами они "родились в рубашке", ведь смогли уцелеть. Зато их товарищам уже ничего не поможет – от них остались одни останки.

"Пойдем, им уже ничем не поможешь", – сказал один из оккупантов, указывая на останки побратимов.

Сама позиция врага была полностью разрушена после атаки наших бойцов. ВСУ продолжают успешно ликвидировать пришедшего на украинскую землю врага.

Разбитые позиции врага: смотрите видео

Враг терпит колоссальные потери

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 300 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось уничтожить уже 49 800 путинских солдат.

Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября

Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, "Хлопок" зачастил в Луганскую область.

Там отличные результаты для нас, не очень хорошие для российской армии. У них несколько зданий были разрушены, там где-то до 400 человек личного состава врага уничтожили,

– сказал Гайдай.

По его словам, более 100 единиц техники в сумме по разрушениям различных вражеских объектов ВСУ вывели из строя. Они не пригодны для использования.

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