Оккупанты снова массированно ударили по энергетике: повреждены объекты в 4 областях

Российские войска в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 20 июня. Под ударом оказались объекты в четырех областях.

Напомним, что ночью у "Шахедов" было два вектора движения – в сторону Винницкой области и в Киев. В частности, в Виннице сообщили, что дроны нанесли ущерб объекту критической инфраструктуры.

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Какие области пострадали

Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины,

– говорится в сообщении.

Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.

В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

К слову, ночью враг мог использовать авиационные ракеты и наземное баллистическое вооружение. Это могло вызвать взрывы, которые слышали в Запорожье и Днепропетровской области.