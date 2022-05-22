Оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину: "денацифицировали" рыбу в реке Самара

Российские убийцы атаковали Павлоградский район Днепропетровской области. Атака произошла примерно в 16:16.

Об этом 22 мая сообщил глава Днепровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", – написал Резниченко.