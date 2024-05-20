Оккупанты снова перекрыли Крымский мост: на полуострове тревога
Утром 20 мая российские захватчики в очередной раз перекрыли мост через Керченский пролив. Кроме того, в Крыму объявили тревогу.
Пропагандисты жалуются на якобы ракетную атаку. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Оккупантам снова тревожно
Около 9 часов движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Оккупанты объявили воздушную тревогу.
Российские пропагандисты пишут, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение из-за тревоги.
Кроме того, оккупанты пишут о якобы "пусках ракет". Жалуются, что якобы "был залп". Мол, "летит до 12 ракет".
На аэродроме Бельбек подняли в воздух истребители, сообщают наши подписчики. Так обычно делают, чтобы самолеты были поражены ракетным ударом земли,
– написал "Крымский ветер" в 09:40.
Это интересно Россияне начали высылать личный состав из Джанкоя и модернизировать аэродромы в Крыму, – источник
Незаконная конструкция будет уничтожена
- Заметим, что Крымский мост – незаконная конструкция, военный объект оккупантов, который обязательно будет уничтожен. Это уже неоднократно подчеркивала украинская власть и спецслужбы.
- Недавно представитель Воздушных сил отметил, что наши специалисты очень долго анализировали Керченский мост. Украинцы уже видели довольно-таки эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно.
- "Они (специалисты – 24 Канал) знают, куда бить, но нужно время и момент. Крымский мост сейчас – самый защищенный объект чуть ли не во всем мире. Туда брошены бригады ПВО, он очень тщательно охраняется", – подчеркнул майор.
- В то же время Евлаш заметил, когда для мостового перехода появляется какая-то угроза, оккупанты делают какие-то задымления, пытаются его маскировать. Однако эта незаконная конструкция явно лишняя.
- Уничтожение Крымского моста ослабит способности российских захватчиков в Крыму.
- "Не так бы активно они смогли поставлять различного типа оборудование в Крым. Это серьезно сказалось бы, в том числе имиджево, потому что должны понимать: этот мост стал символом триумфа России. И его уничтожение будет психологически выглядеть как пощечина, компонент, который положительно повлияет на наших людей и очень негативно – на политическое руководство России и деморализует врагов в целом", – подчеркнул спикер.
- Также отметил, что сейчас Крым – это большая милитаризованная база. В частности, туда враг взыскал много комплексов С-300 і С-400, а также радиолокационную систему "Контейнер", которая позволяет одновременно управлять станциями ПВО различных типов.
- Кстати, недавно "Контейнер" удалось поразить. Евлаш заметил, это большой скачок. Ведь таких станций немного и изготовить ее сейчас, когда есть ограничения и санкции, оккупантам будет очень сложно будет.