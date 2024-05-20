Оккупанты снова перекрыли Крымский мост: на полуострове тревога

Утром 20 мая российские захватчики в очередной раз перекрыли мост через Керченский пролив. Кроме того, в Крыму объявили тревогу.

Пропагандисты жалуются на якобы ракетную атаку. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Оккупантам снова тревожно

Около 9 часов движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Оккупанты объявили воздушную тревогу.

Российские пропагандисты пишут, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение из-за тревоги.

Кроме того, оккупанты пишут о якобы "пусках ракет". Жалуются, что якобы "был залп". Мол, "летит до 12 ракет".

На аэродроме Бельбек подняли в воздух истребители, сообщают наши подписчики. Так обычно делают, чтобы самолеты были поражены ракетным ударом земли,

– написал "Крымский ветер" в 09:40.

Это интересно Россияне начали высылать личный состав из Джанкоя и модернизировать аэродромы в Крыму, – источник

Незаконная конструкция будет уничтожена