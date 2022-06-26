Оккупанты снова ударили по Харькову: в городе вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские оккупанты снова ракетами обстреляли Харьков. Предварительно известно, что в результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары.

Соответствующую информацию сообщили местные жители. Также данные о раненых написала советница главы Харьковской ОВД.

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В Харькове снова "прилеты"

Россия снова атаковала Харьков в ночь на 26 июня. Известно, что:

в 22:44 25 июня в городе прозвучали сирены;

уже около 22.56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города.

Впоследствии в 23:45 был отбой воздушной тревоги, однако в 00:14 26 июня сирены снова включили. В то же время раздались новые взрывы на северо-востоке Харькова. Суспільне написало, что о взрывах сообщили местные жители, которые рассказали, что:

раздалось три взрыва от российских ракет;

начались пожары.

В результате обстрела Харькова люди получили ранения

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что в результате прилетов возникли пожары.

Есть пострадавшие среди гражданских. Предварительно – 2. Вся информация утром,

– рассказала Попова.

Также она призвала людей беречь себя.

Кратко об обстрелах Харькова: последние новости

25 июня в Госатомрегулировании сообщили, что российские оккупанты снова обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов". Ее перевели в глубокое подкритическое состояние. Также сообщили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если бомбардировки будут продолжаться, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

В ночь на 24 июня оккупанты попали ракетой в спортивный комплекс, где раньше готовили олимпийских чемпионов. Из-за обстрела в помещении вспыхнул пожар на 200 квадратных метрах. Поэтому сооружение разрушено. Предполагается, что ракету враги выпустили из Белгорода.

В течение суток 23 июня Россия продолжала атаковать Харьков. Известно, что в результате атак врага возникло 16 пожаров. К сожалению, пострадали 4 человека.

Кроме того, глава Чугуева на Харьковщине призвала семьи с детьми эвакуироваться. Ведь в городе обстрелы только усиливаются. Галина Минаева объяснила, что это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей.

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