Оккупанты снова ударили по Харькову: в городе вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Источник:Наталья Попова
Российские оккупанты снова ракетами обстреляли Харьков. Предварительно известно, что в результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары.
Соответствующую информацию сообщили местные жители. Также данные о раненых написала советница главы Харьковской ОВД.
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В Харькове снова "прилеты"
Россия снова атаковала Харьков в ночь на 26 июня. Известно, что:
- в 22:44 25 июня в городе прозвучали сирены;
- уже около 22.56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города.
Впоследствии в 23:45 был отбой воздушной тревоги, однако в 00:14 26 июня сирены снова включили. В то же время раздались новые взрывы на северо-востоке Харькова. Суспільне написало, что о взрывах сообщили местные жители, которые рассказали, что:
- раздалось три взрыва от российских ракет;
- начались пожары.
В результате обстрела Харькова люди получили ранения
Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что в результате прилетов возникли пожары.
Есть пострадавшие среди гражданских. Предварительно – 2. Вся информация утром,
– рассказала Попова.
Также она призвала людей беречь себя.
Кратко об обстрелах Харькова: последние новости
- 25 июня в Госатомрегулировании сообщили, что российские оккупанты снова обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов". Ее перевели в глубокое подкритическое состояние. Также сообщили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если бомбардировки будут продолжаться, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
- В ночь на 24 июня оккупанты попали ракетой в спортивный комплекс, где раньше готовили олимпийских чемпионов. Из-за обстрела в помещении вспыхнул пожар на 200 квадратных метрах. Поэтому сооружение разрушено. Предполагается, что ракету враги выпустили из Белгорода.
- В течение суток 23 июня Россия продолжала атаковать Харьков. Известно, что в результате атак врага возникло 16 пожаров. К сожалению, пострадали 4 человека.
- Кроме того, глава Чугуева на Харьковщине призвала семьи с детьми эвакуироваться. Ведь в городе обстрелы только усиливаются. Галина Минаева объяснила, что это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей.
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