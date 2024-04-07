Оккупанты ударили по Одессе "Искандером": разрушениям подверглась припортовая инфраструктура

В ночь на 7 апреля враг в очередной раз атаковал Одесскую область. Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М" по припортовой инфраструктуре.

К сожалению, есть разрушения. Также известно, что после атаки возник пожар.

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Враг продолжает бить по припортовой инфраструктуре

Как сообщили Силы обороны, ночью враг атаковал Одесскую область баллистической ракетой. Вероятно, говорится о "Искандер-М", однако точный тип вооружения установят специалисты.

Под прицелом оккупантов оказалась припортовая инфраструктура Одессы. К сожалению, есть разрушения, а также пострадала женщина.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее акубаротравма,

– сообщили Силы обороны.

Ночью оккупанты били “Шахедами”

Россияне также в ночь на 7 апреля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Как сообщили в Генштабе ВСУ, всего враг запустил 17 ударных дронов. Силы и средства ПВО в течение 3 часов вели мощную боевую работу и сбили все вражеские дроны-камикадзе.

В Силах обороны Юга добавили, что 11 "Шахедов" сбили в небе над Днепропетровской областью. Известно, что в результате падения обломков есть повреждения зданий и автомобилей.