"Нас просто уничтожат": оккупанты из разгромленной роты "Шторм Z" отказались идти воевать

Российские оккупанты из разгромленного подразделения "Шторм Z" жалуются о больших проблемах на фронте. Так, остатки этого вооруженного формирования отказались идти воевать, потому что боятся, что их просто "обнулят".

На этом они не остановились и сказали, что вроде бы добровольно сдаются полицейским России. По словам одного из представителей этого формирования, они вроде бы не хотят идти в "мясорубку".

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Россияне жалуются о проблемах на фронте

Один из оккупантов, говоривший от всех солдат на видео, рассказал, что якобы их "сначала было 150 человек", а уже на кадрах - "остатки пацанов" после боев на фронте. Россиянин также посетовал, что на передовую им не поставляли боекомплект, продукты и воду.

Не вывозили трехсотых, до сих пор там гниют двухсотые. Отдают ужасные приказы, которые не следовало бы исполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют,

– говорит оккупант.

Оккупанты не хотят воевать на фронте: смотрите видео

Кроме этого, он посетовал, что за 3 месяца захватчики из "Шторма Z" ни разу не получили никаких выплат. Напоследок он сказал, что их снова отправляют в "мясорубку". Однако они отказываются идти выполнять боевые задания и сдаются.

Оккупанты из "Шторма Z" уже не впервые дезертируют с фронта

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что оккупанты из "Шторма Z" дезертировали на Бахмутском направлении. По его словам, это уже второй случай, когда после первого боевого столкновения заключенные из рот Шторм Z дезертируют с оружием.

Также захватчики из "Шторма Z" обратились к главарю наемников из ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Они раскритиковали его за то, что тот упразднил свой "марш справедливости" в России.

Кроме этого, командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко рассказал, что оккупанты могут положить до 100 человек за раз из "Шторма Z". В частности, эти отряды применяют для "мясных штурмов" и не учитывают количество потерь.

"Шторм-Z" – это ряд подразделений в оккупационных войсках. Туда захватчики набирают преступников из своих тюрем. Таких боевиков бросают на штурмы и не дают отступать. За ними следят заградительные отряды.