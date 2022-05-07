Оккупанты совершили авианалет на Краматорск: есть раненые
Источник:Александр Гончаренко в фейсбуке
Российские оккупанты в ночь против 7 мая нанесли авиаракетный удар по Краматорску, что в Донецкой области. В результате атаки врага ранения получили местные жители.
Об этом сообщил глава города Александр Гончаренко на своей странице в социальных сетях. В то же время, он обнародовал фотографии с места происшествия, на которых видны масштабные разрушения после обстрела.
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Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Ранена женщина и мужчина,
– отметил городской голова.
Александр Гончаренко также рассказал, что российские оккупанты повредили:
- свыше 15 построек;
- многоквартирный дом;
- заведение культуры;
- магазин;
- инфраструктура.
Оккупанты совершили авианалет на Краматорск / Фото из фейсбука Александра Гончаренко
Ракетный удар по Константиновке
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о том, что утром 7 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Краматорском районе Донецкой области.
Это привело к пожару на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Под завалами найдено девять пострадавших и двое погибших,
– рассказали спасатели.
В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят работы по ликвидации последствий циничного обстрела захватчиков.
Ситуация в Краматорске: что известно
- В Донецкой области задержали жительницу Краматорска. Женщина корректировала огонь для оккупантов и сдавала врагам позиции ВСУ. Она общалась с россиянами через мессенджеры.
- Российские войска 19 апреля обстреляли Краматорск ракетами. В результате этого удара погиб мужчина. Еще три человека получили ранения.
- Ужасной трагедией стал ракетный обстрел вокзала города 8 апреля. Люди тогда ждали эвакуации. Жертвами военного преступления россиян стали около 50 человек, пострадало более сотни человек. Многие были в очень тяжелом состоянии.
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