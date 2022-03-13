Оккупанты сожгли и разграбили крупнейший ТРЦ на Юге
В Херсоне расположен крупнейший на Юге Украины торгово-развлекательный центр – "Фабрика". На 80 тысяч квадратных метров. Но российские оккупанты фактически уничтожили и разворовали его.
Об этом рассказал во время общенационального марафона в телеэфире глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, мародерством россияне начали заниматься с первого дня, как зашли в Украину.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны
ТРЦ "Фабрика" в Херсоне – полностью разграблен оккупантами
Российским оккупантам разрешили заниматься мародерством – "перейти на самообеспечение" (об этом сообщила украинская разведка 12 марта). Ведь поставки из России до них дойти не могут – наши ВСУ их перекрывают.
Однако, как засвидетельствовал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, мародерством россияне занимаются едва ли не с первого дня своего пребывания в Украине.
Они клянчили еду по домам. Там, где они не давали, они пытались украсть. Сразу показали свое лицо во всей "красе",
– рассказал Самойленко.
Он напомнил, что на территории города Херсона расположен крупнейший на Юге Украины торговый центр.
Он был украшением города, 80 тысяч квадратных метров... Они (оккупанты, – 24 канал) его сожгли и разворовали,
– сказал председатель облсовета.
"Может быть, у России не хватает этого всего (телевизоров, телефонов и так далее). Но уверен, что никому из них оно не принесет ни счастья, ни достатка", – подытожил он.Напомним, в Харькове ночью 10 марта после мощных обстрелов россиян загорелся ТРЦ Nikolsky. Всего в городе, по словам мэра Игоря Терехова, разрушены уже более 400 многоэтажек.
Городской голова Харькова – об уничтоженном врагом ТРЦ Nikolsky: "Все отстроим"