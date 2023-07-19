Оккупанты целились в инфраструктуру зерновой сделки, – Зеленский о ночной атаке по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских захватчиков 19 июля по Украине. Он подчеркнул, что оккупанты абсолютно сознательно целились по инфраструктуре, которую использовали для зерновой сделки.
Он также подчеркнул, что каждая такая атака – это "удар не только по Украине, но и по миру". Глава государства пообещал сделать все возможное, чтобы зерновое соглашение продолжалось и без страны-агрессора.
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Зеленский прокомментировал ночную атаку
Президент Украины утром 19 июля собрал селекторное совещание, чтобы заслушать информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и другим областям нашего государства. По его словам, россияне в этот раз показали свое истинное отношение к зерновому соглашению.
Российские террористы совершенно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни,
– подчеркнул он.
Главу государства также проинформировали о последствиях удара вице-премьер Александр Кубраков и глава МВД Игорь Клименко. Также были доклады Главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.
"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста", – сказал Зеленский.
Напоследок он подчеркнул, что стремится к продолжению нормального экспорта украинского зерна за границу. Поэтому будет прилагать все усилия для решения этого вопроса.
Что известно о ночной атаке по Украине 19 июля
- Российские захватчики ночью 19 июля совершили комбинированную атаку с ракетами и дронами по всей территории нашего государства. В частности, взрывы слышали в большинстве областей Украины.
- Больше всего разрушений зафиксировали в Одесской области. Там россияне попали в объекты портовой и критической инфраструктуры, а также повредили многоэтажки.
- Также враг обстрелял Николаевскую область. В Коблевской общине произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что враг обстрелял Одессу и Николаев, чтобы усложнить положение наших военных на фронте. Кроме того, это произошло на фоне окончания зернового соглашения и нежелания России дальше его продолжать.