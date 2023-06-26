"Оккупанты убегают, мы идем вперед": военные показали первые кадры из освобожденного Ровнополя

Украинские военные показали видео, на котором видно освобожденное от россиян село Ровнополь Донецкой области. ВСУ объяснили, что наши войска продвигаются вперед.

Соответствующее видео было опубликовано военными 31 отдельной механизированной бригады. Об освобождении от врагов населенного пункта стало известно 26 июня 2023 года.

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ВСУ показали видео из Ровнополя

Сегодня 25 июня 2023 года (вероятно, речь идет о 26 июня – 24 Канал) бойцами 2 механизированного батальона 31 механизированной бригады была освобождена деревня Ровнополь. Оккупанты убегают, мы идем вперед,

– заметили военные.

ВСУ записали видео из Ровнополя: смотрите кадры из освобожденной деревни

Где расположен Ровнополь: смотрите на карте

Что известно об освобождении Ровнополя на Донетчине

Населенный пункт в Волновахском районе Донбасса находился в оккупации, начиная с марта 2022 года.

Уже 26 июня 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские Силы обороны вернули контроль над Ровнополем.