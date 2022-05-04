Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Гуляйполю: один человек погиб, еще двое раненых
Источник:Запорожская ОВА
Армия агрессора не перестает обстреливать украинские города. Вчера россияне своими обстрелами разного типа нанесли большой ущерб многим областям Украины. В том числе и по Гуляйполю, на Запорожье. В результате вооруженной атаки повреждены частные дома местных жителей.
В телеграм-канале Запорожской ОВА спикер полковник Иван Арефьев рассказал, что вчера, 3 мая, около 17:00 оккупанты нанесли очередной удар по жилым домам города Гуляйполе. В результате два человека травмированы и один погиб.
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По словам спикера Запорожской ОВА, вражеский обстрел велся из тяжелой артиллерии. Войска Путина обстреливали жилье гражданского населения. Российские снаряды попали в два частных дома. В результате разрушены крыши зданий, повреждены двери, окна и территория домовладения мирного населения.
По факту военного преступления полицейские передали материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны",
– отметил Иван Арефьев.
Снаряды попали в жилой сектор города / Запорожская ОВА
Разрушенная крыша дома в Гуляйполе / фото Запорожской ОВА
Последствия попадания снаряда во двор гражданских/ фото Запорожской ОВА
Напомним, что вчера вечером взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, на Закарпатье и Днепропетровщине. Отмечается, что впервые за время полномасштабной войны российские захватчики ударили по Закарпатью.
Ситуация в Запорожье: коротко
- Поздним вечером 3 мая в Запорожской области раздались взрывы. Их услышали жители региона незадолго до полуночи. Впоследствии сообщили, что это сработало украинское ПВО.
- 3 мая оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Зализнычне. В следствии вражеской атаки повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей. В частности, погибли 2 гражданских человека. Прокуратура уже начала следствие .
- Также 3 мая около 08:00 утра в Мелитополе прогремел взрыв. По данным очевидцев, взорвался заминированный скутер . По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
- Враг обстрелял позиции украинских защитников в Запорожской области в районе населенного пункта Орехов.
- В Запорожской области неизвестные люди пытались попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Власть просит людей быть осмотрительными и не вестись на провокации врага.
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