Оккупанты ударили кассетными снарядами по жилой застройке Днепропетровской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные регионы Украины. 11 июня захватчики ударили запрещенными кассетными снарядами по жилому району одной из общин на Днепропетровщине.

На этот раз от вражеского огня пострадал Синельниковский район, а именно Покровская территориальная община. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Вражеский обстрел кассетными снарядами Покровской общины

В сообщении ГСЧС говорится, что в результате взрыва запрещенного международными конвенциями снаряда российских оккупантов был разрушен жилой дом. Кроме того, загорелся местный гараж и сеновал. К счастью, пострадавших нет .

Кассетный снаряд упал во двор частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеннике,

– уточнили в ГСЧС.

К слову, по состоянию на 16:30, спасателям удалось ликвидировать пожар , возникший в результате попадания вражеского снаряда. Вместе с тем, в результате взрыва в доме выбило окна, разрушены крыша и стены.

В ГСЧС добавили, что во время ликвидации последствий обстрела спасатели обнаружили в местном огороде 25 воронок , возникших в результате детонирования кассетных снарядов российских оккупантов.

Последние новости из Днепропетровщины: коротко

Ночь на 11 июня в Днепропетровской области была неспокойной. Российские кафиры нанесли обстрелы по двум территориальным общинам Криворожского района . В частности, в результате вражеского огня "Ураганами", был ранен 71-летний мужчина в Большой Костромке, который приехал туда из Херсона. Село осталось без света и газа.

На 102 день широкомасштабной войны украинские власти обновили перечень общин , находящихся в зонах боевых действий. Туда попали 7 общин Днепропетровской области.

От артиллерийских обстрелов врага страдает Зеленодольская община. В очередной раз по территории этой ТГ кафиры уготовили 3 июня . К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в областном центре вспыхнул пожар на местном предприятии , в результате возгорания взорвались газовые баллоны. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека . Пожар, охвативший 2 400 квадратных метров площади, впоследствии удалось ликвидировать.

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