Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой: есть серьезные разрушения и погибшие

Российская армия ударила ракетой по Васильковской общине Днепропетровской области. В результате атаки есть значительные разрушения и погибли люди.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Что известно об атаке россиян по Днепропетровской области?

Сергей Лысак сообщил, что 19 июля оккупанты нанесли по Васильковской общине Синельниковского района удар ракетой. Воздушная тревога там продолжалась час. За это время враги успели нанести ущерб мирному населенному пункту.

Известно, что ракетный обстрел унес жизни двух местных жителей. Другие последствия атаки еще уточняются.

Также в результате обстрела со стороны России разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Разрушениям подверглись частные дома, а также загорелось авто.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям погибших украинцев. Вечная память тем, кого убил ненавистный российский враг!

Напомним, российская армия терроризировала украинцев с вечера 18 июля. Они запустили 379 дронов и 20 ракет. Утром нападение продолжилось. Под атаку оккупантов попали те же населенные пункты, которые враг обстреливал всю ночь – Павлоград и Шостка. Там россияне нанесли разрушения инфраструктуре.

Ночью враг также нанес удар по Одессе. В городе российские агрессоры убили переселенку из Лисичанска, которая сбежала от войны вместе с дочерью и ее мужем. Одна из квартир, которые снимала семья, сгорела дотла.