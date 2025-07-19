Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також У Павлограді знову чутно вибухи: ворог з ночі атакує місто

Що відомо про атаку росіян по Дніпропетровщині?

Сергій Лисак повідомив, що 19 липня окупанти завдали по Васильківській громаді Синельникіського району удару ракетою. Повітряна тривога там тривала годину. За цей час вороги встигли завдати шкоди мирному населеному пункту.

Відомо, що ракетний обстрв забрав життя двох місцевих жителів. Інші наслідки атаки ще уточнюються.

Також внаслідок обстрілу з боку Росії потрощено амбулаторію, школу та заклад культури. Руйнувань зазнали приватні будинки, а також загорілося авто.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих українців. Вічна пам'ять тим, кого вбив ненависний російський ворог!