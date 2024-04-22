Есть перебои с сигналом: оккупанты ударили по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове

Россияне не прекращают циничные обстрелы Харьковской области. Днем 22 апреля оккупанты ударили по объекту телевизионной инфраструктуры.

Оккупанты в течение дня дважды били по Харьковской области. Так, сначала мощные взрывы раздавались около 15:40, а в 16:37 прозвучали повторные взрывы.

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Каковы последствия атаки

Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь во время тревоги сотрудники были в укрытии.

Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет,

– сообщил Синегубов.

В то же время в результате российской атаки в Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

У Харьковской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители сообщили, что около 16:30 22 апреля российские военные, вероятно, ракетой Х-59 нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова.

Прокуроры и следователи полиции уже задокументировали последствия вооруженной агрессии России.

Кроме того, во время воздушной тревоги оккупанты также атаковали 3 населенных пункта Харьковской области. Так, в городе Волчанск российские военные нанесли авиаудар по территории мясокомбината, который не работает. Также в селе Слобожанское и городе Дергачи зафиксировали попадание на открытой территории, однако последствия атаки еще уточняются.

Оккупанты обстреливали Волчанск