В ночь на 20 августа российские войска снова нанесли удар по Измаильскому району, применив дроны-камикадзе типа "Шахед". Несмотря на эффективную работу подразделений противовоздушной обороны, несколько вражеских БПЛА достигли цели.

На месте попадания возникли пожары. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию и Одесскую ОГА.

Что известно об атаке на портовую инфраструктуру в Одесской области?

В ночь на 20 августа российские ударные дроны "Шахед" атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.

Есть повреждения, возникли пожары, которые оперативно тушат спасатели ГСЧС Одесской области. Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, повреждены производственные помещения.

В результате атаки 1 человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Последствия атаки по припортовой инфраструктуре

К ликвидации последствий привлекли 54 спасателя и 16 единиц техники.

