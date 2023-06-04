Оккупанты ударили по Украине в ночь Троицы: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 4 июня российские военные нанесли очередной ракетный и дроновый удар по Украине. Утром стало известно, сколько воздушных целей врага удалось сбить нашим силам ПВО.
По имеющейся информации, к сожалению, не все дроны и ракеты удалось уничтожить. Несколько из них попали.
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Сколько ракет и дронов сбили
По данным Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить четыре крылатых ракеты и три дрона-камикадзе. В пресс-службе подчеркнули, что российские захватчики продолжают ночью бить по Украине. Они атакуют военные и объекты критической инфраструктуры.
Известно, что с 01:00 до 04:00 оккупанты атаковали наше государство пятью дронами-камикадзе "Шахид". Их запустили из Брянской области. Также в этот промежуток времени из района Каспия было запущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Ими атаковали с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 3 дрона / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Часть целей противника сбили военные из Воздушного командования "Восток". Речь идет о двух крылатых ракетах и одном "Шахеде".
Спикер ОК "Юг" уточнил данные по ночной атаке. По его словам, три крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, выпущенные врагом, летели в Кировоградскую и Днепропетровскую области.
Заметим, что вечером 3 июня россияне коварно атаковали Днепр. В утренней сводке Генштаба сообщили, чем ударили по пригороду.
Чем атаковали пригород Днепра
- По имеющимся данным, за прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных удара – по Донецкой и Днепропетровской областях. Для этого враг использовал ОТРК "Искандер".
- Одна ракета "Искандер-К" (крылатая) попала по пригороду Днепра. В результате ранения получили уже 22 человека. К сожалению, погибла 2-летняя девочка. Ее тело достали из-под завалов.
- Также за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 30 авиационных ударов и 56 обстрелов с РСЗО. Они били по позициям наших защитников, а также по населенным пунктам.
- В Генштабе ВСУ отмечают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой в дальнейшем. Не игнорируйте сирены и отправляйтесь к укрытию, когда звучит воздушная тревога.