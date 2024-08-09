Оккупанты массированно ударили по жилым кварталам и окрестностям Купянска: есть пострадавшие
Источник:ГСЧС
Российские военные снова ударили по Харьковской области. В результате обстрела Купянщины есть разрушения и пострадавшие.
Так, предварительно, три человека пострадали в результате ночного вражеского массированного реактивного удара.
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Какие последствия ночной атаки на Купянск
По предварительным данным, 3 человека пострадали в результате ночного вражеского массированного реактивного удара по жилым кварталам города Купянск и прилегающих населенных пунктах,
– сообщили в ГСЧС.
Также рассказали, что в результате российской атаки повреждены многоэтажки, частные домовладения и объекты торговли.
Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.
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Последствия российского обстрела Купянщины / Фото ГСЧС
Кстати, этой ночью бойцы Путина в очередной раз атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска. Защитники неба сбили все 27 "Шахедов" в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.