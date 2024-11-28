Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сумщины

Россия 28 ноября в очередной раз массированно атакует Украину. Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре в Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Атака на Сумщину 28 ноября

Местные власти констатировали, что 28 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумщины. В частности, Шосткинской общины.

В ОВА отметили, что на месте работают все необходимые службы. Последствия российской атаки уточняются.

Местных жителей призывают соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Добавим, в результате вражеской атаки также пострадала Волынь. В регионе есть прилеты. Введены экстренные отключения света.