Авдеевка стала более горячей точкой, чем Бахмут, – офицер ВСУ

Уже 9 лет войны Авдеевка Донецкой области стоит костью в горле окупантов. Недавно они снова активизировали наступательные действия в районе города.

Впрочем, все попытки российских захватчиков окружить город являются бесполезными. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Важно Россияне скоро не смогут наступать под Авдеевкой, в наступление пойдем мы, – ВСУ

Оккупанты усилили давление на Авдеевку

Сейчас Авдеевка стала более горячей точкой на карте, чем Бахмут,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Россияне перебросили часть подразделений на Авдеевское направление, чтобы взять город в кольцо. В Авдеевке до сих пор остается до 2 тысяч человек гражданского населения. Вооруженные Силы Украины пытаются эвакуировать украинцев из города. Однако оккупанты расстреливают эвакуационные колонны из танков и артиллерии.

Несмотря на все старания врага, ему не удается окружить Авдеевку. В этом районе россияне активно применяют авиацию и осуществляют ракетные удары по гражданским объектам и жилым массивам.

Березовец о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

"Людям очень тяжело. Остаться в городе – опасно, но попытка выехать является не менее опасной. Россияне не останавливаются перед убийством детей, женщин и пожилых украинцев", – подчеркнул офицер ВСУ.

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Враг ищет слабое место в обороне ВСУ

Военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что в районе Авдеевки захватчики пытаются прощупать слабое место в нашей обороне, чтобы направить туда свои силы.

Российские военные пытались реализовать такой план и под Бахмутом, но пока им не удалось окружить город. Сейчас интенсивность боев под Бахмутом снизилась, поэтому россияне решили применить силы, чтобы окружить Авдеевку.

"Пока им это не удалось, но там действительно идут ожесточенные бои. Безусловно, ВСУ трудно удержать большое количество оккупантов, которые не жалеют людей", – отметил майор ВСУ.