После всех зверств оккупанты решили запустить в Мариуполе салюты
Источник:Андрющенко Time
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты запустили в городе фейерверки. Они решили напомнить мариупольцам, что такое звуки обстрелов.
В районе Центрального отделения полиции оккупанты запустили ночью фейерверк. Местные жители были напуганы звуками, опубликовали видео в соцсети.
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Что устраивают оккупанты в Мариуполе
Кроме того, что россияне пытаются организовывать "праздники" и "парады" в разрушенном городе, они решили пугать местное население фейерверками.
Просто развлеклись после "начиненного" алкоголем рабочего дня. В городе, где подобные звуки вызывают панический ужас. Такова она, забота о жителях и безопасности. Чуть ли не каждый день стреляются, еще и добавляют развлечения ночью,
– отметил Андрющенко.
Оккупанты запускают фейерверки в Мариуполе / Видео с телеграма Петра Андрющенко:
Какая ситуация сейчас в городе
- Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только людям старше 65 лет, а также лицам с инвалидностью и детям до 3 лет. Поэтому в городе растет сопротивление.
- В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.
- Также в Мариуполе набирает обороты акция "Ї". Это еще один способ жителей демонстрировать свое нежелание жить под оккупацией. Ее рисуют всюду, где это возможно.