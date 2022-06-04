Оккупанты устроили информационную блокаду после успехов ВСУ, - депутат из Херсона
Россияне отключили на оккупированной Херсонщине украинскую мобильную связь и интернет. Захватчики делают все, чтобы создать информационный вакуум для херсонцев. Людям не разрешают узнать об успехах ВСУ.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Политик отметил, что в области нет связи уже 5-е сутки.
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Никакой возможности увидеть правду по телевидению – нет
Оккупанты захватили все телеканалы и транслируют свою пропаганду, так что никаких шансов увидеть правду – то, что происходит, – у херсонцев нет.
Именно это отключение связи и интернета произошло тогда, когда наши ВСУ начали одерживать тактические успехи и определенные победы на Херсонском направлении.
– сказал депутат.
Кафиры традиционно обвинили украинскую сторону
Еще утром 3 июня, сказал Хлань, была надежда, что появится украинская мобильная связь, однако после обеда эта надежда исчезла.
Оккупационные власти сказали, что, мол, это украинская сторона отказалась подавать вам сигнал. А фактически вырубили питание по всем подстанциям по области, в том числе и в Каховке, где начинали связь восстанавливать,
– объяснил Хлань.
Захватчики торгуют своими сим-картами
Тем временем кафиры уже 5-ый день продают свои сим-карты жителям области. Их стоимость – 50 гривен. Действительно, добавил депутат, за ними стоят очереди, потому что у людей иначе нет шансов связаться с родными и экстренными службами.
Но, как показала практика, даже купив российские сим-карты, они не могут связаться с родственниками, потому что российские операторы не звонят на номера украинских операторов.
– добавил политик.
Единственное что работает – российский интернет
Единственное, что работает сегодня – это интернет российских операторов. Херсонцы пользуются им через VPN, чтобы скрыть то, что заходят на украинские ресурсы. Кафиры об этом догадались и начали блокировать VPN-соединение.
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Что происходит на Херсонском направлении
- Воздушные силы ВСУ 3 июня атаковали позиции врага в Херсонской области. Речь идет о территории у Давидова Брода, Ивановки и Солдатского.
- По словам советника главы ОП Алексея Арестовича , украинские защитники продвинулись на 8 километров на Херсонском направлении и сейчас их кафиры пытаются выбить.
- Также, отметил Арестович , ранее на этом направлении украинцы уничтожили 1 БТГр россиян под "ноль".