Оккупанты ударили по Донетчине авиабомбами, ракетами и "Градами": есть погибшие и раненые
Источник:Полиция Донецкой области
Российские оккупанты ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12.
Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области
В общей сложности российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское. По данным полиции, разрушениям подверглись 36 гражданских объектов.
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Поступила информация о шести погибших мирных жителях, еще 12 ранены. Разрушений претерпели 36 гражданских объектов – жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры,
– отметили в полиции.
Россияне использовали тяжелое вооружение
Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракетами.
Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.
Также в полиции попросили жителей Донецкой области соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами – враг расстреливает гражданские авто.
Россияне обстреляли 10 поселков в Донецкой области / Фото Нацполиция
Донетчина – самое горячее направление на фронте
- По оперативным данным Генштаба, российские оккупанты обстреливают Донетчину из всего спектра вооружения – хотят истощить военных ВСУ. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях – враг продолжает наступление.
- В то же время, на Авдеевском направлении благодаря ВСУ россияне отошли на ранее занятые позиции с потерями. Немного спокойнее также на Северодонецком и Новопавловском направлениях.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что ситуация в области сложная и напряженная. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру. Однако наши воины делают все возможное, чтобы остановить оккупантов.
- Так, украинские защитники взорвали захваченные врагами мосты между Рубежным и Северодонецком, чтобы сдержать их наступление.
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