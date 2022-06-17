Оккупанты уже нервничают, – активист рассказал о партизанском движении на Херсонщине

Российские оккупанты и коллаборанты откровенно нервничают из-за партизанского движения и приближения ВСУ к Херсону. Они уже даже вбрасывают новый нарратив, чтобы получить поддержку местных жителей.

Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российские кафиры распространяют через своих агентов коварное мнение о населенных пунктах, в которых продолжаются боевые действия. Мол, посмотрите, во что превратились города, которые ВСУ пытаются уволить. Поэтому лучше уж жить с проблемами под оккупацией, чем в развалинах после боевых действий.

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При этом россияне не рассказывают, что именно они регулярно обстреливают из артиллерии разные населенные пункты и равняют их с землей. Вооруженные Силы Украины никогда не используют такую варварскую тактику.

Кроме того, в Херсонской области активно работают партизаны . Там постоянно расклеивают интересные постеры с "приветами" для кафиров и коллаборантов. Были и взрывы в ресторане Ностальжи , куда любит заходить местная верхушка коллаборантов.

Они начинают волноваться

Господин Молчанов отмечает, что действия местных партизан серьезно волнуют как кафиров, так и коллаборантов. Но они рассчитывают, что ВСУ не смогут уволить Херсон. Особенно это касается именно коллаборантов – им буквально некуда деваться .

Именно поэтому эти муртады пытаются активно сотрудничать с россиянами. Они балансируют между разными группами влияния из России, которые находятся в Херсоне.

Должен сказать, они понимают, что у них нет другого пути. Вряд ли у них будет шанс на какое-то смягчение. 15 лет или пожизненное – это то, что их ждет, если они останутся в живых, – рассказал Владимир Молчанов.

Херсонцы больше занимаются разведкой, чем "охотятся" на захватчиков

Сейчас внимание местных жителей приковано к разведке. Они активно делятся информацией с подразделениями Вооруженных сил Украины. В частности, очень хорошо помогают корректировать артиллерию. А кафиров и коллаборантов практически не трогают.

По словам Молчанова, существует мнение , что среди коллаборантов засел украинский "крит", который буквально занимается саботажем и разведкой. Об этом свидетельствуют максимально странные идеи, распространяемые оккупационной "администрацией". Вроде открытия портов или начала учебного года первого сентября. Они совершенно нереалистичны.

Кафиры ссорятся, а ВСУ приближается: что происходит на Херсонщине

Между российскими оккупантами в Херсонской области постоянно вспыхивают стычки и перестрелки. Они не могут разделить между собой сферы воздействия, поэтому решают все с помощью автоматов.

В одном из разговоров, которые перехватили представители СБУ, кафиры жалуются, что просто "едут кукушкой" . Украинские военные регулярно их обстреливают.

На днях подразделения ВСУ устроили фейерверк для жителей временно оккупированной Новой Каховки. Они уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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