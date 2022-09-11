Оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел ЗАЭС
11 сентября 2022 , 13:48Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские военные планируют очередную провокацию в Энергодаре и Запорожской АЭС. Оккупанты могут обстрелять атомную станцию, чтобы обвинить в этом Украину.
Оккупантам отдали приказ пройти в укрытие
В украинской разведке информируют, что командование оккупантов, вероятно, планирует очередной провокационный обстрел Энергодара и ЗАЭС. Сообщается, что оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.
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В ГУР МО заявили, что получили информацию, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующиеся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие.
Захватчикам сказали находиться в укрытии до "особого распоряжения".