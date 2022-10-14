Отказался сотрудничать с врагом: в Херсоне расстреляли дирижера Юрия Керпатенко
Источник:Елена Ванина
В оккупированном Херсоне российские военные убили дирижера Юрия Керпатенко. Оккупанты расстреляли дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша в собственном доме.
О расстреле дирижера Юрия Керпатенко в фейсбуке сообщила журналистка Елена Ванина. Оккупанты расстреляли мужчину, ведь он отказался сотрудничать с ними.
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Юрия Керпатенко убили в его же доме
По данным журналистки, Юрий Керпатенко перестал выходить на связь в сентябре. Мужчину убили, когда ему было всего 46 лет.
Он отказался с ними работать, они сказали, что мы к тебе еще придем. Пришли к нему домой и прямо там расстреляли. Больше подробностей трудно узнать, потому что в Херсоне все боятся, но информация 100%,
– отметила Елена Ванина.
Юрий Керпатенко также был оркестровщиком и баянистом. Выступал главным дирижёром камерного оркестра "Гилея".
С 2000 работал в Херсонской областной филармонии. В 2004 году стал главным дирижёром Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша.
Какая ситуация в Херсонской области
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что на Херсонщине ВСУ освободили уже 75 городов и сел.
- Недавно сообщалось, что в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожено более 520 россиян. Речь идет о БТГ от 150-й мотострелковой дивизии.
- Также в Бериславском районе Херсонской области подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян. Речь идет о двух единицах буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань информировал, что на фоне наступления ВСУ оккупанты готовятся "оборонять" захваченный Херсон.
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