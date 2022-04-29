Оккупанты в Мариуполе не выдают обещанных сим-карт, а "их" хлеба едва хватает

Мариупольцы, которые остались в городе в блокаде, находятся без связи. Россияне, несмотря на все обещания, так и не выдали им карточки своего оператора "Феникс". Проблемы есть и с продуктами.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что приобрести сим-карты можно только в Мангуше, а выдавать их бесплатно прекратили вообще.

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Очередь на получение сим-карты – более 2 тысяч человек

Однако там в Мангуше очередь достигает 2 тысяч человек, а в день выдают только 100 – 150 карточек. Проблема еще и в том, что пополнять "Феникс" невозможно с украинских или европейских счетов. Это можно сделать только с оккупированных территорий.

Что касается сети интернет, то в трех точках wi-fi в городе он появляется дважды в день: с 8:00 до 9:00 и с 14:00 до 15:00 часов.

Россияне обманывают по поводу "улучшения жизни" в Мариуполе

Российские пропагандисты распространяют новости о так называемом "улучшении жизни" в Мариуполе. Однако, отмечает Андрющенко, реальное положение вещей значительно отличается.

Для обеспечения 350 тысяч мариупольцев социальным хлебом в первую неделю войны Мариупольский городской совет совместно с бизнесом запустил пекарню. За сутки выпекалось хлеба (до уничтожения пекарни обстрелом оккупантов) – 30 тонн,

– объяснил Андрющенко.

Россияне тоже запустили пекарню, чтобы обеспечить хлебом не только Мариуполь, но Волноваху и окрестные села. В сутки они выпекают всего 2 тонны хлеба. При этом в самом Мариуполе осталось около 130 тысяч человек.

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Сложная ситуация в Мариуполе: последние новости

По информации Андрющенко, в Мариуполе собирают персональные данные местных жителей. Это делают в бывших отделениях полиции, прикрываясь "пенсионными фондами и соцзащитой".

В городе угроза вспышки дизентерии, холеры и кишечной палочки.

"Азовсталь" до сих пор находится в окружении. На завод сбрасывают авиабомбы.

В настоящее время в укрытиях предприятия – гражданское население и около 600 раненых.

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