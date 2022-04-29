Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що придбати сім-карти можна лише в Мангуші, а видавати їх безкоштовно припинили взагалі.
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Черга на отримання сім-картки – більше ніж 2 тисячі осіб
Проте там у Мангуші черга сягає 2 тисяч осіб, а в день видають лише 100 – 150 карток. Проблема ще й у тому, що поповнювати "Фенікс" неможливо з українських чи європейських рахунків. Це можна зробити лише з окупованих територій.
Щодо мережі інтернет, то в 3 точках wi-fi у місті він з'являється двічі на день: з 8:00 до 9:00 та з 14:00 до 15:00 годин.
Росіяни обманюють щодо "покращення життя" в Маріуполі
Російські пропагандисти поширюють новини про так зване "покращення життя" в Маріуполі. Проте, зазначає Андрющенко, реальний стан речей значно відрізняється.
Для забезпечення 350 тисяч маріупольців соціальним хлібом в перший тиждень війни Маріупольська міська рада спільно з бізнесом запустила пекарню. За добу випікалось хліба (до знищення пекарні обстрілом окупантів) – 30 тонн хліба,
– пояснив Андрющенко.
Росіяни теж запустили пекарню, аби забезпечити хлібом не лише Маріуполь, а й Волноваху та навколишні села. За добу вони випікають лише 2 тонни хліба. При цьому в самому Маріуполі залишилось близько 130 тисяч осіб.
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Складна ситуація в Маріуполі: останні новини
- За інформацією Андрющенка, у Маріуполі збирають персональні дані місцевих мешканців. Це роблять у колишніх відділеннях поліції, прикриваючись "пенсійними фондами та соцзахистом".
- У місті є загроза спалаху дизентерії, холери та кишкової палички.
- "Азовсталь" досі перебуває в оточенні. По заводу скидають авіабомби.
- В цей час в укриттях підприємства – цивільне населення та близько 600 поранених.
До теми у відео: Пентагон про ситуацію у Маріуполі