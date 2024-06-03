Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: под ударом оказался один из районов города
Российские военные вечером 3 июня в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом оказался Новобаварский район города.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. В регионе до сих пор объявлена воздушная тревога, поэтому призываем харьковчан оставаться в укрытиях.
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Харьков в очередной раз оказался под обстрелом
На Харьковщине в 18:37 объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в городе слышали мощные взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОВА позже, около 18:40 оккупанты в очередной раз били по Харькову. Под прицелом врага оказался Новобаварский район.
Хотя на Харьковщине и сработала ПВО, однако из-за падения обломков есть повреждения. В частности, разрушения зафиксировали в здании, которое не эксплуатируется.
По состоянию на 19:35 о пострадавших или погибших в результате очередной российской атаки не сообщали.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
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К слову, Новобаварский район Харькова нередко оказывается под российскими обстрелами. Так, враг цинично атаковал 5-этажку в этом районе. Как сообщили власти, в дом попало несколько вражеских снарядов и произошло разрушение с 5 по 3 этаж. К сожалению, в результате атаки погибло 9 человек, 26 – пострадало.
Враг постоянно обстреливает Харьковскую область
- Российские военные ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под ударом врага оказывается как город, так и область. Так, ночью 3 июня в Харькове слышали серию взрывов. Впоследствии в сети добавили, что, вероятно, они раздавались за пределами города.
- Как сообщил утром Олег Синегубов, оккупанты атаковали Слобожанскую общину – там зафиксировали не менее 5 ударов. Враг снова ударил по комплексу для отдыха. К сожалению, в результате атаки погиб один гражданский человек, еще двое гражданских – получили ранения. Кроме того, в результате атаки повреждены дома на территории базы отдыха.
- Кроме того, в течение суток 2 июня оккупанты также обстреливали Харьков. Как сообщала корреспондентка 24 Канала, на рассвете оккупанты атаковали Изюм. Под вражеским ударом оказались больница, которая не работала. Впрочем, люди, которые были рядом с местом атаки, получили ранения. Сейчас известно о 2 пострадавших.