Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: под ударом оказался один из районов города

Российские военные вечером 3 июня в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом оказался Новобаварский район города.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. В регионе до сих пор объявлена воздушная тревога, поэтому призываем харьковчан оставаться в укрытиях.

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Харьков в очередной раз оказался под обстрелом

На Харьковщине в 18:37 объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в городе слышали мощные взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОВА позже, около 18:40 оккупанты в очередной раз били по Харькову. Под прицелом врага оказался Новобаварский район.

Хотя на Харьковщине и сработала ПВО, однако из-за падения обломков есть повреждения. В частности, разрушения зафиксировали в здании, которое не эксплуатируется.

По состоянию на 19:35 о пострадавших или погибших в результате очередной российской атаки не сообщали.

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К слову, Новобаварский район Харькова нередко оказывается под российскими обстрелами. Так, враг цинично атаковал 5-этажку в этом районе. Как сообщили власти, в дом попало несколько вражеских снарядов и произошло разрушение с 5 по 3 этаж. К сожалению, в результате атаки погибло 9 человек, 26 – пострадало.

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