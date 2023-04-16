Оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли еще и центр Донецка: прилетело в храм, погибла женщина

В Пасхальную ночь на 16 апреля россияне цинично ударили по временно оккупированному Донецку. Оккупанты, несмотря на опасность для людей, бьют по церквям.

Так, в эту же ночь враги разрушили церковь на Запорожье. Там не было никого. В Донецке же в храме есть по меньшей мере один раненый человек.

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Что известно об атаке россиян на Донецк

Россия обстреляла центр Донецка. Из телеграм-каналов известно, что в результате атаки пострадали:

Крытый рынок;

район "Донбасс Арены";

территория возле школы №22;

детский сад на бульваре Школьном.

По состоянию на 4:43 16 апреля местные телеграм-каналы писали об одном погибшем человеке на автостанции возле Крытого рынка и четверых раненых. Из них один человек – получил ранения в церкви.

На опубликованных в сети видео, которые мы по этическим соображениям не можем показать, заметно, что погибла женщина, которая могла быть беременна. Об этом пишут и в местных телеграм-каналах.



Россия могла убить в Донецке беременную женщину / Скриншот из телеграм-каналов

Откуда стреляли россияне по Донецку

24 Канала из собственных источников известно, что оккупанты стреляли из временно оккупированного поселка Пески. Повредили Крытый рынок и били по церкви.

Кроме того, по центру Донецка стреляли из минометов. Это оружие россияне могли разместить в районе "Донбасс Арены". Местные жители слышали выходы и приходы.



Как местные комментируют обстрелы / Скриншот из телеграм-каналов

Последствия обстрела детского сада на Школьном бульваре: смотрите видео

Россияне атаковали Крытый рынок: смотрите видео

Враги обстреляли Донецк и традиционно обвинили Украину: смотрите видео Андрея Цаплиенко

Журналист Андрей Цаплиенко написал, что россияне из реактивной системы залпового огня ударили по району храма, где продолжалась пасхальная служба.

Погибла женщина, много раненых лицемерных ра***тских существ наплевать даже на своих поклонников в Донецке, ставших жертвами этой людоедской информационно-военной операции,

– отметил журналист.

Он также добавил, что враги цинично и традиционно в пасхальную ночь ударили в центр Донецка, чтобы обвинить Украину.

Местные жители все слышат и даже в комментариях пишут, что выходы были из центра города. То есть даже люди, которых оккупанты пытались убедить своей циничной пропагандой и ложью, не верят им и понимают, что это Россия атакует временно оккупированный Донецк.

Момент атаки в Донецке: смотрите видео

Россия ударила по церкви в Донецке: смотрите видео

Последствия атаки в Донецке / Фото из телеграм-каналов