В Генштабе объяснили, почему россияне уделяют наибольшее внимание направлениям у границы Беларуси
Источник:Генштаб ВСУ
российские оккупанты уделяют наибольшее внимание воздушной разведке на направлениях возле границы с беларусью. ВСУ сбивают беспилотники врага один за другим.
оккупанты из беспилотников разведывают обстановку на границе
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 11 августа. Отмечают, что россияне также регулярно обстреливают пограничье.
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На Волынском, Полесском и Северском направлениях, по данным командования, обстановка существенных изменений не претерпела.
В то же время в Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине – недалеко от села Логи.
Также в командовании объяснили, что российские оккупанты пытаются разведать позиции украинских защитников используя беспилотники.
Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БпЛА,
– отмечают в Генштабе.
Возможно ли наступление беларуси на Украину
- Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко всеми способами оттягивает вторжение в Украину.
- Военный обозреватель Денис Попович заявил, что белорусская армия не готова к наступлению на Украину. Начала боевых действий не хочет и белорусское общество.
- С 9 августа в Минске стартовало собрание с подразделениями территориальной обороны. Также к участию белорусский генштаб привлек и военных запаса.
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